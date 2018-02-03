В США предъявили обвинения торговцу, продавшему бронебойные пули стрелку из Лас-Вегаса

3 февраля 2018 06:19 (UTC+04:00)

Власти США предъявили обвинения торговцу, который продал бронебойные пули Стивену Пэддоку - виновнику самого кровопролитного инцидента со стрельбой в истории страны, произошедшего в Лас-Вегасе (штат Невада) в октябре 2017 года. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press, передает ТАСС.

Житель штата Аризона Дуглас Хейг уже был допрошен сотрудниками правоохранительных органов. По данным властей, он изготовил и продал боеприпасы, о которых идет речь, не имея соответствующей лицензии. Следователи обнаружили отпечатки пальцев Хейга на указанных пулях.

Пэддок 1 октября прошлого года в Лас-Вегасе открыл огонь по гостям музыкального фестиваля, который проводился у гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay. Он стрелял с 32-го этажа отеля, в результате погибли 58 человек, более 520 получили ранения и травмы.

Данный случай стал самым кровопролитным инцидентом со стрельбой в США. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер, власти не выявили у него связей с террористическими группировками и, фактически, так и не смогли объяснить, какими мотивами руководствовался мужчина.

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