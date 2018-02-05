Генерал Пентагона прибыл с инспекцией в Финляндию

5 февраля 2018 22:11 (UTC+04:00)

Начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли прибыл с трехдневным визитом в Финляндию, где уже встретился с министром обороны страны Юсси Ниинистё, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter финского военного ведомства.

"Министр обороны Юсси Ниинистё встретился с командующим армией Соединенных Штатов генералом Марком А. Милли. Ранее генерал Милли посетил огневую тренировку Карельской бригады (сухопутных войск Финляндии)", — говорится в сообщении.

Визит генерала Милли продлится до 5 февраля, уточняет министерство.

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Azernews Newspaper
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