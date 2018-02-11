В Кентукки мужчина убил четырех человек и покончил с собой

Мужчина убил четырех человек в штате Кентукки на востоке США, после чего покончил с собой, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз управления шерифа округа Джонсон штата Кентукки, опубликованное в социальной сети Facebook.

Как говорится в документе, в субботу в экстренную службу 911 города Пейнтсвилл поступил звонок с сообщением о стрельбе. После звонка служба связалась с окружным шерифом Двейном Прайсом, который прибыл на место преступления и обнаружил двоих погибших на кухне одной из квартир. Они были застрелены, злоумышленника на месте происшествия не обнаружили.

По словам свидетеля, преступник скрылся на черной Toyota Camry. Он был объявлен в розыск в Пейнтсвилле и соседних с городом округах.

Позднее экстренная служба обнаружила автомобиль на одной из улиц Пейнтсвилла. Прайс провел обыск дома, у которого стояла машина. В одной из квартир были обнаружены тела еще двух погибших, а также тело преступника, который покончил с собой.

"Нет слов, чтобы описать то большое горе, которое испытываешь при виде четырех погибших, жизни которых отнял один человек. Я работаю в правоохранительных органах 34 года. И это один из самых шокирующих актов насилия, которые я когда-либо видел", — заявил Прайс.

Шериф сообщил, что он продолжит работать над этим делом вместе с полицией штата.

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