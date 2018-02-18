В США задержали мужчину, пытавшегося протаранить здание аэропорта

18 февраля 2018 20:54 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы США задержали мужчину, который пытался на украденном транспортном средстве протаранить здание главного терминала аэропорта в городе Пеория, штат Иллинойс, говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани, передает РИА Новости.

Инцидент произошел примерно в 3 утра субботы по местному времени. Как говорится в сообщении аэропорта, "(Джастин) Дими безуспешно пытался въехать на украденном транспортном средстве в фасад главного терминала аэропорта Peoria International Airport".

После неудавшейся попытки он проник на охраняемую территорию, где провел около семи минут, затем попытался забраться в автомобиль заместителя шерифа округа Пеория. На автомобильной стоянке его задержали. Сейчас, по данным аэропорта, мужчина находится в больнице, о его состоянии не сообщается. Власти полагают, что это был единичный инцидент.

После ЧП бригада саперов проверила здания аэропорта, но не нашла ничего подозрительного. В семь утра субботы (16.00 мск) аэропорт возобновил свою работу.

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