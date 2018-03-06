Трамп заявил о готовности заключить сделку по иммиграционной реформе

6 марта 2018 01:55 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп готов к сделке с демократами по программе защиты от депортации детей нелегальных иммигрантов (программа, известная под аббревиатурой DACA).

"Сегодня 5 марта, а демократов невозможно найти для решения вопроса DACA. Я дал им 6 месяцев, а им все равно. Где они? Мы готовы заключить сделку!" - написал Трамп в своем Twitter, передает РИА Новости.

Ранее Верховный суд США отказался рассматривать вопрос о том, может ли Белый дом отменить программу по защите детей нелегальных иммигрантов от депортации. Рассмотреть этот вопрос просила администрация США.

Программа, известная под названием DACA, защищает от депортации около 700 тысяч человек, которые находятся в США без законных оснований, но попали на американскую территорию детьми. По условиям программы, им предоставляется отсрочка депортации на два года, которую затем можно продлить.


Осенью 2017 года администрация Дональда Трампа заявила, что намерена закрыть программу до 5 марта 2018 года, но два федеральных суда распорядились сохранить основные положения программы. Белый дом пока не оспаривал эти решения.

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