В США при стрельбе в школе погиб учащийся - СМИ

8 марта 2018 03:27 (UTC+04:00)

Стрельба произошла в среду в школе в городе Бирмингем (штат Алабама), пострадали три человека, один учащийся погиб. Об этом, как передает ТАСС, сообщил местный интернет-портал AL со ссылкой на представителей полиции и службы пожарной охраны

Школьник умер по пути в больницу. В числе пострадавших также учащийся, состояние которого оценивают как тяжелое.

Как отмечает портал, стрельбу могли открыть по случайности. Сотрудники правоохранительных органов уже нашли оружие, из которого стреляли. Других подробностей о произошедшем пока не приводится.

В последнее время в США уделяют особое внимание вопросам безопасности в общественных местах, в первую очередь в школах. Одной из причин этого стало то, что 14 февраля в школе в городе Паркленд (штат Флорида) произошла стрельба, погибли 17 человек. Огонь открыл 19-летний местный житель Николас Круз, которого ранее исключили из учебного заведения.

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