В Бельгии оценили возможный ущерб для экономики от введения пошлин США

10 марта 2018 13:36 (UTC+04:00)

Ущерб для экономики Бельгии может составить от 250 миллионов евро до 2 миллиардов, если США введут ввозные пошлины в 25% на продукцию бельгийских предприятий сталелитейных компаний ArcelorMittal или Аperam, заявил представитель бельгийской федерации промышленников и предпринимателей Agoria Франк Вандермальер, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности" США.

"Вопрос в том, являемся ли мы [Бельгия] друзьями", — сказал журналистам Вандермальер. По его словам, введение США таможенных пошлин на автомобили европейского производства больно ударит по экономике Бельгии, в частности по многочисленным субподрядчикам немецких производителей автомобилей. "В этом случае мы говорим об ущербе в два миллиарда евро", — сказал эксперт.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем говорила, что Еврокомиссия 7 марта уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами, включая сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения, сообщала еврокомиссар.

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Azernews Newspaper
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