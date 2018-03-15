В США мужчина устроил стрельбу в больнице

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы в больнице американского города Бирмингем в штате Алабама, стрелок покончил с собой, сообщается на новостном портале AL.com, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в среду вечером на территории больницы UAB Hospital Highlands. Неизвестный вооруженный мужчина вошел в медицинское учреждение и открыл огонь по двум людям, после чего покончил с собой.

Пострадавшие были госпитализированы. Позднее один из них скончался от полученных ранений. Состояние второго пострадавшего оценивается как стабильное.

Личность стрелка и его жертв пока не установлена. Полиция выясняет причину случившегося.

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