В США мужчина устроил стрельбу в больнице

15 марта 2018 12:45 (UTC+04:00)

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы в больнице американского города Бирмингем в штате Алабама, стрелок покончил с собой, сообщается на новостном портале AL.com, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в среду вечером на территории больницы UAB Hospital Highlands. Неизвестный вооруженный мужчина вошел в медицинское учреждение и открыл огонь по двум людям, после чего покончил с собой.

Пострадавшие были госпитализированы. Позднее один из них скончался от полученных ранений. Состояние второго пострадавшего оценивается как стабильное.

Личность стрелка и его жертв пока не установлена. Полиция выясняет причину случившегося.

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Azernews Newspaper
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