Трамп убежден, что расследование спецпрокурора Мюллера по РФ не должно было начинаться

Президент США Дональд Трамп считает, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о приписываемых России попытках вмешаться в американские выборы не должно было быть инициировано, поскольку никакого сговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было. Трамп выразил соответствующее мнение в субботу в Twitter, передает ТАСС.

"Расследование Мюллера не должно было начаться ввиду того, что не было сговора и не было преступления. Оно основано на мошеннической деятельности и лживом досье, оплаченном жуликоватой Хиллари [Клинтон] и Национальным комитетом Демократической партии. Кроме того, ненадлежащим образом был использован Закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) для слежки за моей кампанией. Охота на ведьм!" - написал Трамп.

Ранее в субботу руководитель команды юристов президента Джон Дауд заявил, что рассчитывает на скорое закрытие расследования Мюллера. Первоначально он заявил изданию The Daily Beast, что излагает данную позицию, будучи юристом Трампа, однако позднее поправился, сказав, что речь идет лишь о его личном мнении. Свои измышления на этот счет Дауд озвучил вскоре после увольнения заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба, которое было позитивно воспринято главой государства.

С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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