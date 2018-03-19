Акробат Cirque du Soleil сорвался с высоты и погиб

19 марта 2018 02:42 (UTC+04:00)

Акробат цирка Cirque du Soleil во время выступления в штате Флорида сорвался с высоты и разбился насмерть, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WFLA.

Сообщается, что 38-летний артист Янн Арно упал, выполняя относительно несложный трюк на кольцах. Мужчину доставили в местную больницу, где он скончался.

Работники цирка рассказали, что Арно был опытным акробатом и работал в цирке более 15 лет.

"Все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией. Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал", - заявил директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Такого циркового шоу в Баку еще не было! (ФОТО)
Культура 4 ноября 2017 18:02
В Баку готовятся к фантастическому шоу Большого Московского цирка братьев Запашных (ФОТО)
Интересное 2 ноября 2017 16:22
В Баку выступят безногий танцор и двухметровые циркачи – фантастическое шоу (ФОТО)
Интересное 24 октября 2017 11:50
Чёрт побери! На том же самом месте! - Аскольд Запашный в Баку (ФОТО)
Звёздный мир 4 октября 2017 19:23
Такого Баку еще не видел! Невероятное шоу братьев Запашных на грани человеческих возможностей и с супер технологиями (ФОТО)
Интересное 4 октября 2017 17:12
В Баку приедет Аскольд Запашный и встретится с журналистами (ФОТО)
Интересное 2 октября 2017 12:10
Впервые в Баку фантастическое шоу Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных (ФОТО)
Интересное 22 сентября 2017 14:58
Туркменский гимнаст стал золотым призером международного циркового фестиваля
Туркменистан 12 июля 2017 12:49
Национальное цирковое искусство Азербайджана -70
Культура 22 ноября 2016 11:31
Туркменские всадники завоевали главный приз Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол»
Туркменистан 14 октября 2013 21:03
"Человек без костей" из Азербайджана стал актером всемирно известного Cirque du Soleil (фото, видео)
Интересное 10 июля 2013 13:03