Заявившая о связи с Трампом экс-порноактриса прошла проверку на детекторе лжи

21 марта 2018 04:41 (UTC+04:00)

Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд в ходе проверки на детекторе лжи подтвердила, что её слова об интимной связи с Дональдом Трампом в 2006 году являются правдивыми. Об этом сообщает NBC со ссылкой на отчёт о результатах теста, передает RT.

Отмечается, что проверка Клиффорд на детекторе лжи была проведена в 2011 году по запросу одного из журналов, взявшего у неё интервью.

По словам её адвоката Майкла Авенатти, он заплатил $25 тыс., чтобы выкупить видеозапись теста на полиграфе вместе с соответствующей документацией.

«Ещё задолго до того, как Трамп объявил о намерении баллотироваться на пост президента, госпожа Клиффорд прошла тест на детекторе лжи, подтверждающий её отношения с мистером Трампом», — сказал адвокат.

Он добавил, что «когда это закончится, американский народ узнает правду об этих отношениях и их сокрытии».

Ранее СМИ сообщали, что защита Трампа подала иск в суд против Клиффорд за нарушение условий соглашения о неразглашении информации об отношениях с Трампом.

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