В Нью-Йорке в "Час Земли" погасли огни на небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг

25 марта 2018 05:37 (UTC+04:00)

Жители Нью-Йорка приняли участие в международной экологической акции Всемирного фонда дикой природы "Час Земли".

В 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в целях экономии электроэнергии на один час был почти полностью погашен свет на небоскребе крупнейшего мегаполиса США - 102-этажном Эмпайр-стейт-билдинг, а также в нью-йоркской штаб-квартире ООН. На главной площади города - Таймс-сквер - обесточены некоторые из огромных экранов, на которых круглосуточно транслируются различные объявления.

Как сообщается на сайте фонда, в акции участвуют десятки американских городов. В их числе Лос-Анджелес, Сан-Франциско (оба в штате Калифорния), Лас-Вегас (штат Невада), Портленд (штат Орегон), Орландо (штат Флорида), Миннеаполис (штат Миннесота), Канзас-Сити (штат Миссури), Шарлотт (штат Северная Каролина). Огни уже погасли или вскоре будут отключены на сотнях зданий, среди них штаб-квартиры американских компаний, банки, отели, университеты, музеи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее выступил с видеообращением, в котором призвал жителей планеты присоединиться к акции. Он подчеркнул, что "изменение климата происходит гораздо быстрее, чем мы действуем". "Оно оказывает тревожное влияние на всех нас, под угрозой ресурсы и экосистемы по всему миру, - подчеркнул Гутерриш. - "Час Земли" - это возможность продемонстрировать нашу готовность к переменам".

"Час Земли" - ежегодная международная акция, призванная привлечь внимание жителей планеты к проблеме изменения климата. В последнюю субботу марта на один час люди во всем мире добровольно отключают свет. Кроме того, на многих зданиях, которые считаются символами городов или целых стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.

Начало "Часу Земли" было положено в 2007 году в Сиднее, когда Всемирный фонд дикой природы призвал жителей планеты, организации и власти городов с 20:30 до 21:30 по местному времени отключить все источники света и электроприборы, без которых можно обойтись. Уже через год в акции приняли участие свыше 400 городов в 35 странах. В прошлом году речь шла уже о 7 тыс. населенных пунктах в 187 странах. Россия участвует в "Часе Земли" с 2008 года.

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