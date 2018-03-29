США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН

29 марта 2018 06:03 (UTC+04:00)

США больше не будут обеспечивать Организации Объединенных Наций четверть поступлений в ее бюджет, заявила в среду постоянный представитель Вашингтона в ООН Никки Хейли, передает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

"Миротворчество - это общая ответственность. Каждый должен вносить свой вклад, и всем необходимо прилагать к этому больше усилий", - заявила она.

В этом году взнос США составляет 28,5% от общего бюджета ООН. При этом Хейли заявляла, что американский закон допускает участие Вашингтона в объеме, не превышающем 25%.

Отмечается, что Китай, который занимает второе место по величине взносов, обеспечивает 10% бюджета ООН.

Хейли пообещала, что США будут работать над "справедливым и разумным" сокращением своих расходов, которое не должно навредить миротворческой деятельности организации.

В декабре сообщалось, что США добились сокращения бюджета ООН в 2018-2019 годах на $285 млн. В итоге он составил $5,395 млрд.

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