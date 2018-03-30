Facebook усилит меры безопасности перед выборами в США

30 марта 2018 12:39 (UTC+04:00)

Компания Facebook усиливает меры по обеспечению безопасности избирательной системы в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре этого года, сообщается в заявлении на сайте компании, передает РИА Новости.

Директор по производству Роб Лизерн (Rob Leathern) отмечает в заявлении, что компания будет улучшать процесс проверки рекламы, размещаемой в соцсети. В связи с приближающимися промежуточными выборами рекламодателям, желающим разместить политическую рекламу, весной будет необходимо подтвердить свою личность и местоположение, а также какого именно кандидата или компанию они представляют.

"После получения разрешения, связанная с выборами реклама будет явно выделена в новостных лентах пользователей Facebook и Instagram… В пометке также будет указан человек, компания или организация, которая заплатила за рекламу", — отмечает Лизерн.

Также, по его словам, летом компания представит архив всей политической рекламы, где будет указано количество денег, заплаченных за нее, и охват аудитории, данные будут доступны в течение четырех лет.

Также Facebook активизирует усилия по проверке достоверности информации в соцсети для борьбы с "фейковыми" новостями. Как отмечает менеджер по продукту Тесса Лионс, компания проверяет не только ссылки, но и визуальный контент — фото и видео.

По словам Лионс, компания начинает сотрудничать с агентством Франс Пресс во Франции. Также ранее Facebook начал сотрудничать с агентством Ассошиэйтед Пресс и использует корреспондентов агентства в 50 штатах для обнаружения ложных историй.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

Глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.

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Azernews Newspaper
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