Трамп вновь раскритиковал Amazon

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал в понедельник интернет-гигант Amazon, после чего акции компании немедленно начали резкое снижение на биржах, передает РИА Новости.

"Только дураки или еще кто похуже говорят, будто терпящая убытки почтовая служба зарабатывает с Amazon. Они теряют целое состояние, и это изменится. Кроме того, наши ритейлеры, которые полностью платят налог, закрывают магазины по всей стране. Нечестные правила игры!" - написал Трамп в Twitter. После этого заявления акции Amazon снизились на 3%.

Компания уже потеряла десятки миллиардов долларов капитализации после аналогичной критики со стороны Трампа на прошлой неделе. В частности, Трамп заявил, что Amazon платит недостаточно налогов, заставляет почтовую службу США терпеть убытки на доставке товаров от Amazon и приводит к закрытию мелкого бизнеса, который не в состоянии конкурировать с интернет-гигантом.

Amazon обвиняли в неуплате налогов с продаж в тех штатах, где у компании нет физического присутствия, однако с расширением компании у нее появились склады практически во всех штатах, и подавляющее большинство интернет-клиентов стало платить налог с продаж. Amazon также обвиняли в подрыве розничного бизнеса, включая книжные магазины. Почти все общенациональные сети книжных магазинов и тысячи небольших продавцов разорились в последние 15 лет, большинство специалистов считает, что Amazon сыграл в этом большую роль.

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