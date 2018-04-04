Трамп заявил, что США проиграли торговую войну с Китаем много нет назад

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон много лет назад проиграл торговую войну Пекину, и из-за этого сегодня США получили многомиллиардный торговый дефицит с Китаем, передает РИА Новости.

"Мы не находимся в состоянии торговой войны с Китаем, эта война была проиграна много лет назад глупыми или некомпетентными людьми, которые представляли США. Сейчас у нас торговый дефицит в 500 миллиардов долларов в год и кража интеллектуальной собственности еще на 300 миллиардов долларов. Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось", — написал Трамп в Twitter.

Ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно. США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.

Госсовет Китая принял решение в ответ ввести пошлины в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что Китай не хочет торговой войны с США, но если Вашингтон намерен воевать, то Пекин готов, к этому.

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