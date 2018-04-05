США надеются, что КНР уступит в торговом споре

5 апреля 2018 09:23 (UTC+04:00)

США рассчитывают, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном, заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу, сообщает Прайм.

"Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать", - сказал Кудлоу в эфире Fox News.

Офис торгового представителя США обнародовал на этой неделе список из 1,3 тысячи товаров из КНР, которые могут подпасть под повышение ввозных пошлин. КНР заявила, что примет ответные меры. Администрация Дональда Трампа обвиняет КНР в нарушении правил международной торговли и в принудительном трансфере технологий американских компаний, желающих работать на китайском рынке, с последующей нечестной конкуренцией со стороны местных производителей. Пекин эти обвинения отвергает.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В штате Невада разбился истребитель F-16 ВВС США
США 01:35
Двое пострадавших при стрельбе в штаб-квартире YouTube выписаны из больницы
США 4 апреля 22:21
Макрон и Трамп договорились продолжать борьбу с ИГ до конца
США 4 апреля 20:14
Белый дом заявил о скором завершении военной миссии США в Сирии
США 4 апреля 20:11
Администрация президента США отказалась от прежних экологических стандартов топлива
США 4 апреля 19:48
Работы по электрификации высокоскоростной ж/д Ханчжоу - Хуаншань (ФОТО)
Китай 4 апреля 19:24
Премьер Госсовета КНР призвал усилить работу по защите экологии
Китай 4 апреля 19:04
По всему Китаю проходят мероприятия в память о павших героях (ФОТО)
Китай 4 апреля 19:02
Мобильные телефоны из материковой части Китая завоевывают тайваньский рынок (ФОТО)
Китай 4 апреля 18:40
Китай разрабатывает зонд для измерения гравитационных волн
Китай 4 апреля 18:19
Ван И: участие Си Цзиньпина в Боаоском азиатском форуме имеет огромное значение
Китай 4 апреля 18:13
Решить нагорно-карабахский конфликт не так просто, как найти верную математическую формулу - посол Азербайджана в США
Нагорно-карабахский конфликт 4 апреля 18:00
Китай решительно выступает против плана США по введению дополнительных пошлин на китайские товары
Бизнес 4 апреля 17:39
США обеспокоены нападением хуситов на саудовский танкер
США 4 апреля 17:33
США приняли решение о дальнейшем военном присутствии в Сирии
США 4 апреля 17:33
Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США
Китай 4 апреля 16:32
Трамп заявил, что США проиграли торговую войну с Китаем много нет назад
США 4 апреля 16:07
Крупная китайская нефтехимическая корпорация намерена превратиться в "зеленое" предприятие к 2023 году
Энергетика 4 апреля 16:04