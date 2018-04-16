Трамп проинформировал конгресс об ударе по Сирии

Президент США Дональд Трамп проинформировал конгресс США об ударе по Сирии и заявил, что действовал в соответствии с конституцией и для защиты интересов США, следует из письма главы государства лидерам обеих палат конгресса, которое распространил Белый дом, передает РИА Новости.

"Примерно в 9.00 вечера 13 апреля 2018 года по моему указанию вооруженные силы Соединенных Штатов, действуя совместно с французскими и британскими вооруженными силами, поразили сирийские объекты, используемые для изготовления военного химического оружия… Цель этой военной операции состояла в том, чтобы сократить способность сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химического оружия и предотвратить дальнейшее использование его сирийским правительством", — говорится в документе.

"Я действовал в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешних операций и по защите жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов в качестве главнокомандующего", — значится в письме.

"Соединенные Штаты предпримут дополнительные действия, при необходимости и целесообразности, для продвижения своих важных национальных интересов", — написал Трамп.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

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