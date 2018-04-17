Коалиция США зафиксировала активизацию ИГ в сирийском Абу-Камале

Коалиция США видит повышение активности ИГ в районе сирийского города Абу-Камаль, готова делиться разведданными на этот счет с РФ, заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон на брифинге в Пентагоне, передает РИА Новости.

"Мы видели сообщения, которые мы подтвердили за счет нашего собственного сбора разведданных, что ИГ начинает проводить больше атак на западной стороне реки Евфрат в районе Абу-Камаля против сил, поддерживающих режим (власти Сирии)", — сказал Диллон.

"Если мы увидим (новые действия) ИГ на западе от реки Евфрат, мы скажем об этом русским, и будем надеяться, что они будут предпринимать действия по той информации, которую мы им предоставили", — сказал Диллон. При этом, по его словам, силы коалиции под руководством США "почти никогда" не проводят операции к западу от Евфрата.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.