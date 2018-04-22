В Теннесси разбился одномоторный самолет

Одномоторный самолет разбился при взлете в аэропорту в пригороде Чаттануги (штат Теннесси), погиб пилот, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Двухместное воздушное судно упало рядом с взлетно-посадочной полосой. Никто из находившихся на земле людей не пострадал.

По данным местного издания Chattanooga Times Free Press, это уже пятая авиакатастрофа в районе данного аэропорта с 2004 года. В общей сложности погибли 11 человек. Представители Национального управления по безопасности на транспорте и Федерального авиационного управления намерены провести расследование в связи с происшедшим.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.