США строят в Нигере новую военную базу

США по заказу правительства Нигера строят на севере страны новую военную базу, на которой разместятся истребители и ударные беспилотные летательные аппараты, открытие базы состоится в начале 2019 года, передает РИА Новости со ссылкой на издание Military Times.

"Ожидается, что военно-воздушная база 201 Нигера (Niger Air Base 201) начнет функционировать в начале следующего года. На базе, которая расположится в нескольких милях от города Агадес и строится по запросу правительства Нигера, разместятся истребители и беспилотники типа MQ-9, перемещенные из столицы", — пишет издание.

Уточняется, что беспилотники будут "оснащены средствами слежения и нанесения ударов" и "смогут достигать ряд стран Западной и Северной Африки". Предполагается, что беспилотники будут использовать для ударов по различным группам боевиков, примкнувшим к террористическим организациям "Аль-Каида" и ИГ, которые действуют в странах Сахельского региона, в том числе по району озера Чад, где оперирует группировка "Боко Харам".

Источники издания не уточнили, сколько беспилотников разместят на базе, а также прибудет ли в регион дополнительный контингент американских ВС.

По информации высокопоставленного чиновника ВВС США, общая сумма проекта строительства базы в Нигере составляет 110 миллионов долларов. Этот проект, по словам собеседника издания, является "самым крупным строительным проектом американской военной рабочей силы в истории США". Ежегодная стоимость обслуживания базы составит 15 миллионов долларов.

По словам представителя Африканского командования США Саманты Рехо, новая база под Агадесом позволит повысить эффективность обмена разведданными со странами региона и позволит более оперативно решать вопросы региональной безопасности.

"База в Агадесе будет стимулировать механизмы Африканского командования США по обмену разведывательной информацией, которые помогут более эффективно поддержать Нигер и других партнеров, таких как Нигерия, Чад, Мали и прочие страны региона, а также улучшит наши возможности реагирования на региональные проблемы безопасности", — цитирует издание Рехо.

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