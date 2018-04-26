В Калифорнии экс-полицейского арестовали за серию убийств

26 апреля 2018 05:52 (UTC+04:00)

Полиция в Калифорнии задержала бывшего правоохранителя, на счету которого могут быть более десятка убийств, около четырех десятков изнасилований и более сотни грабежей, совершенных несколько десятилетий назад, сообщили правоохранительные органы в среду, передает РИА Новости.

Джозеф Джеймс ДеАнджело (72 года), уволенный из полиции в 1979 году, был задержан в Сакраменто. О его аресте на пресс-конференции в среду объявил шериф города Скотт Джонс. Он заявил, что подозреваемый не оказывал сопротивления полиции, которая до ареста несколько дней вела наблюдение за ним, расследование продолжается.

"Более 40 лет бесчисленные жертвы ждали свершения правосудия", — сказала на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы, прокурор Сакраменто Энн Мари Шуберт. Она сообщила, что установить личность подозреваемого и задержать его удалось в результате "новых технологий в сфере ДНК".

Полиция считает, что на счету маньяка может быть до 12 убийств и 45 изнасилований, совершенных в Калифорнии с 1976 по 1986 год. Пока ДеАнджело предъявлены обвинения в двух убийствах в округе Вентура, но прокуратура уверена, что будут выдвинуты дополнительные обвинения: "это произошло в последние шесть дней, необходимо дополнительное время", — сказала прокурор города. По его словам, преступления были совершены в десяти округах штата.

Следователи подозревают, что арестованный мужчина — это маньяк, получивший прозвище "серийный убийца Золотого штата". На счету ДеАнджело, уверены следователи, также более 120 грабежей.

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