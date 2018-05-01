В Сеуле заявили, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме была бы символичной

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом была бы "очень символичным событием". Об этом заявил во вторник на встрече с журналистами представитель администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Так он прокомментировал сообщения о том, что лидер США Дональд Трамп упомянул Пханмунчжом в качестве возможного места для проведения встречи с Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

"Пханмунчжом является наиболее символичным местом, где могла бы быть заложена основа нового мира", - отметил представитель администрации. Вместе с тем, он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что именно президент Мун Чжэ Ин убедил Дональда Трампа провести саммит США и КНДР на границе двух Корей. "Эта информация не соответствует действительности", - сказал он.

Между тем, Мун Чжэ Ин во вторник призвал правительство принять все необходимые меры для скорейшей реализации Пханмунчжомской декларации. Он также подчеркнул важность трехсторонних контактов Сеула, Вашингтона и Пхеньяна для успешного проведения встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Президент США дал понять в понедельник, что не прочь провести встречу с лидером КНДР в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. "Много стран рассматриваются в качестве места встречи, но не был бы Дом мира/Дом свободы на границе между Северной и Южной Кореей более показательным и важным местом, чем какая-то третья страна? Просто спрашиваю!" - написал глава Белого дома в Twitter.

Ранее Трамп отметил, что его беседа с Ким Чен Ыном состоится в начале июня или даже раньше в зависимости от развития событий. По словам президента, в ходе переговоров с Пхеньяном удалось сократить количество мест для возможного проведения встречи до двух стран. В американских СМИ среди возможных вариантов называются Сингапур, Монголия, Швейцария и демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей.

В пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля состоялась встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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