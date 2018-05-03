Госдепартамент США вновь упрекнул власти КНДР в нарушении прав человека

3 мая 2018 00:20 (UTC+04:00)

Жители КНДР сталкиваются с серьезнейшими нарушениями прав человека со стороны властей республики, США продолжат оказывать давление на ответственных за это. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт, передает ТАСС.

"Мы по-прежнему сохраняем серьезнейшую обеспокоенность и глубокую озабоченность этими нарушениями. Одновременно с проведением кампании максимального давления, мы продолжим настаивать на привлечении к ответственности тех, кто виновен в этом", - отмечает она.

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