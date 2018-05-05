Более 530 млн телефонных звонков отследило в 2017 году АНБ США

5 мая 2018 06:54 (UTC+04:00)

Агентство национальной безопасности (АНБ) США в 2017 году отследило не менее 534 млн телефонных звонков, несмотря на предпринятые структурой меры по ограничению наблюдения за гражданами. Соответствующие данные, которые более чем втрое превышают показатели 2016 года, приводятся в распространенном в пятницу докладе аппарата директора национальной разведки США, пишет ТАСС.

В нем отдельно подчеркивается, что речь в данном случае идет не о столь же большом числе попавших под слежку, так как берется в расчет каждый отдельно взятый звонок.

После того, как в 2013 году в открытый доступ попали - благодаря действиям экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена - данные о программах слежки за гражданами АНБ, ведомство существенно сократило свою деятельность по слежке. Если до огласки означенных сведений речь ежегодно шла о миллиардах отслеженных звонков, то сейчас официальная статистика показывает существенно более скромные цифры.

19 января президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении на шесть лет программы прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме.

Речь идет о секции 702 принятого в 1978 году Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Внесенная в него в 2008 году поправка дает право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами, находящимися за пределами США, но использующими американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет- серверы, в том числе, принадлежащие крупным компаниям. В целом, спецслужбы не имеют права вести аналогичную слежку без ордера за американцами. Однако есть важное исключение - граждане США могут попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактируют с иностранцами, которые находятся в поле зрения разведки.

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Azernews Newspaper
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