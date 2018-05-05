Авианосная группа ВМС США начала наносить удары по Сирии‍

5 мая 2018 13:15 (UTC+04:00)

Авианосная группировка США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" начала наносить удары по позициям "Исламского государства" в Сирии, заявили в пресс-службе ВМС США, передает РИА Новости.

Операции стартовали 3 мая, удары наносятся из восточной части Средиземного моря, говорится в сообщении.

"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

Он отметил, что боевые вылеты в рамках операции "Непоколебимая решимость" призваны ликвидировать ИГ и угрозу, которую оно несет для мирового сообщества.

В состав группы, помимо "Гарри Трумэна", входят крейсер "Нормандия", четыре эсминца с управляемым ракетным оружием и корабли сопровождения.

По данным коалиции во главе с США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов.

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт ранее заявила, что коалиция начала операцию по ликвидации последних оплотов ИГ.

Дипломат отметила, что "борьба будет сложной", но США с партнерами одержат победу. По ее словам, дни ИГ в Сирии и террор мирных жителей подходят к концу.

Представитель Госдепа также отметила, что Вашингтон намерен совместно с партнерами работать для обеспечения безопасности Израиля, Иордании, Турции, Ирака и Ливана.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США намерены расширить борьбу с ИГ в Сирии и пока не намерены выводить войска, так как террористы в последнее время нарастили активность.

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