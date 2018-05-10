США подали жалобу в ВТО на Индию

10 мая 2018 04:51 (UTC+04:00)

США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Индию в связи с тем, что страна, по американским данным, занижает сведения о поддержке рыночных цен на рис и пшеницу, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства США, пишет ТАСС.

В ведомстве отмечают, что данный шаг является нарушением правил ВТО.

"Основываясь на расчетах США, представляется, что Индия значительно занижала свою поддержку рыночных цен на пшеницу и рис. США ожидают, что торговые партнеры будут соблюдать требования, на которые они согласились, присоединившись к ВТО", — говорится в сообщении.

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Azernews Newspaper
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