Трамп убежден, что его встреча с Ким Чен Ыном будет "большим успехом"

Президент США Дональд Трамп убежден, что его предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном будет очень успешной. Об этом он заявил журналистам в четверг, отвечая на вопрос о его ожиданиях по поводу саммита, передает ТАСС.

"Я так думаю. Я думаю, что это будет большой успех", - ответил он.

Ранее в четверг американский лидер проинформировал, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. По словам Трампа, он и лидер КНДР "постараются сделать это очень особенным моментом для мира во всем мире".

Ранее Ким Чен Ын также выразил надежду на то, что его встреча с Трампом приведет к положительным переменам в регионе и "станет исторической встречей для отличного первого шага к развитию позитивных изменений на Корейском полуострове и построению светлого будущего", сообщило агентство ЦТАК.

27 апреля в Республике Корея состоялся саммит между президентом страны Мун Чжэ Ином и главой КНДР Ким Чен Ыном, который многие политологи назвали разминкой перед предстоящей встречей Ким Чен Ына и Трампа. В ходе переговоров стороны договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и формально положить конец Корейской войне 1950-1953 годов, закончившейся подписанием временного перемирия.

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