Трамп объяснил, почему странам НАТО следует увеличить расходы на оборону

12 июля 2018 16:15 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг на саммите НАТО, что указал союзникам на необходимость существенно увеличить расходы на оборону, иначе США "были бы недовольны".

"Я сказал им, что США были бы недовольны, если они не поднимут значительно расходы на оборону", — заявил Трамп, отвечая на вопросы, как проходила в четверг дискуссия по этой теме.

"Сейчас НАТО — это прекрасно настроенная машина", — добавил он, отметив, что, по его мнению, "саммит был успешным", и альянс "сейчас намного сильнее, чем он был два дня назад".

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