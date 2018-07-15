Пентагон достиг соглашения с Lockheed Martin о новой партии F-35

15 июля 2018 19:34 (UTC+04:00)

Пентагон достиг соглашения с корпорацией Lockheed Martin на приобретение 141 многоцелевого ударного истребителя F-35, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Defence News.со ссылкой на официального представителя министерства обороны США.

"Объединенное управление программой F-35 и Lockheed Martin достигли прогресса и находятся на заключительных этапах переговоров по контракту на приобретение 11-й партии истребителей", — говорится в заявлении Пентагона. По данным оборонного ведомства, эта партия истребителей должна стать самой большой за время их сотрудничества с Lockheed Martin.

Как сообщила корпорация Lockheed Martin, общая стоимость сделки и цена одного самолета будут раскрыты уже после подписания контракта. Кроме того, фирма сообщила, что намерена снизить стоимость одного истребителя F-35A до 80 миллионов долларов к 2020 году.

Ранее корпорация Lockheed Martin сообщила о том, что предоставит Пентагону скидку на различные модификации F-35 в общем размере 728 миллионов долларов. Это заявление было сделано после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал цену самолетов завышенной, и пригрозил обратиться к конкурентам — корпорации Boeing, которая производит самолеты F-18 Super Hornet.

Самолеты F-35 модификации A (простая версия, предусмотренная для экспорта) были признаны экспертами ВВС в августе 2016 года годными к эксплуатации в боевых условиях после неоднократных задержек из-за устранения выявленных проблем.

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