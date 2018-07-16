Fitch: США ежегодно закупают у России нефть на $8 миллиардов

16 июля 2018 16:37 (UTC+04:00)

США покупают российскую нефть в объеме менее 3% от добычи в РФ, на сумму около 8 миллиардов долларов в год, сообщил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"В настоящее время США закупают у России примерно 300 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в день, причем закупки довольно сильно колеблются от месяца к месяцу – это капля в море, около 2-3% от общего объема потребностей США в импорте и менее 3% от добычи нефти в России", — сообщил Маринченко.

По оценке эксперта, в денежном выражении это получается около 8 миллиардов долларов в год, если исходить из цены на нефть в 75 долларов за баррель. "Американский рынок явно не является для России приоритетным, особенно учитывая то, что все большие объёмы российской нефти уходят в Китай, и поставки идут в США по остаточному принципу, поэтому вряд ли можно говорить о каких-то новых тенденциях", — отметил он.

"Рынок США никогда не был приоритетным для России, как и Россия никогда не была важным поставщиком для Штатов, о чем говорят и незначительные объемы торговли нефтью между ними", — пояснила, в свою очередь, эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Добавлю, что, вероятнее всего, эта нефть не поставляется физически из России, а являются результатом своповых сделок", — также сказала эксперт.

Переговоры президентов России и США в понедельник проходят в Хельсинки. Путин и Трамп планируют в ходе встречи обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. По мнению сырьевого аналитика Capital Economics Томаса Пью (Thomas Pugh), которое приводит газета The Wall Street Journal, существует вероятность, что Путин и Трамп по итогам встречи могут объявить о готовности России увеличить объемы добычи нефти, чтобы заполнить пробелы в поставках на мировом рынке.

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