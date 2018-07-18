В конгрессе США хотят заслушать показания переводчика Трампа в Хельсинки

18 июля 2018 13:54 (UTC+04:00)

Ряд американских чиновников, входящих в ряды демократов, хотели бы, чтобы переводчик, который присутствовал на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дал показания в конгрессе США, передает РИА Новости.

С таким предложением, в частности, выступила сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин. "Я призываю провести заседание с участием американского переводчика, который присутствовал на встрече с Путиным, чтобы понять, что они обсуждали в закрытом порядке. Этот переводчик может помочь определить, что президент США рассказал Путину и пообещал ему от нашего лица", — написала Шахин в своем Twitter.

Такую же идею высказал в своем микроблоге конгрессмен, член Демократической партии Джо Кеннеди III. "Переводчик Дональда Трампа должен немедленно предстать перед конгрессом и дать показания относительно того, что было сказано в частной беседе. Если республиканцы действительно настолько разгневаны, как они говорят, то вызовите его сегодня", — заявил он.

Как уточняет издание Huffington Post, Джин Шахин в данный момент собирает подписи, чтобы направить главе комитета по международным делам сената США Бобу Коркеру письмо с просьбой провести заседание. Пресс-секретарь Коркера пока не уточнила, поддержит ли чиновник это предложение.

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