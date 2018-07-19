В США прогремел взрыв на военном складе

19 июля 2018 18:32 (UTC+04:00)

Несколько человек получили ранения в результате взрыва на военном складе в Пенсильвании, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AJC.

Информация о взрыве появилась на странице военного склада в Facebook, но затем была удалена.

"Взрыв произошел в промышленной зоне военного склада Леттеркенни. Все находится под контролем, ничего не повлияет на работу склада или безопасность работников. Несколько человек получили ранения, пожарные и спасательные службы оказали им необходимую помощь, некоторые из пострадавших были доставлены в больницу", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что инцидент не рассматривается как террористический акт. Информации о причинах взрыва не приводится.

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