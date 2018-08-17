Пентагон заявил, что запланированный на 10 ноября военный парад переносится на 2019 год

17 августа 2018 04:28 (UTC+04:00)

Военный парад, проведение которого было запланировано в Вашингтоне на 10 ноября, переносится на 2019 год. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы министерства обороны США.

"Министерство обороны и Белый дом планировали провести парад, чтобы почтить память американских ветеранов и отметить столетие Первой мировой войны. Изначально мы рассчитывали провести это мероприятие 10 ноября 2018 года, однако сейчас решили рассмотреть возможности [его проведения] в 2019 году", - говорится в документе, который приводит телекомпания ABC.

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