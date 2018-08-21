В Белом доме предложили отменить ограничения на выбросы для угольных ТЭЦ

Администрация Дональда Трампа предложила отменить ограничения на выбросы для теплоэлектростанций, работающих на угле, сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

Ограничения были введены в 2015 году, когда президентом был Барак Обама.

Предложения нынешней администрации позволяют штатам создавать собственные нормы регулирования и требовать у федерального правительства отменить существующие ограничения. Предполагается, что общее сокращение выбросов угольных ТЭЦ составит около 10% от того, что планировалось при Обаме.

Трамп неоднократно заявлял, что предыдущая администрация "объявила войну углю", и что он намерен обратить вспять данные тенденции. Администрация Обамы рассчитывала, что ограничения приведут к постепенному переходу от использования угля к другим, менее вредным для экологии видам топлива.

По заявлению администрации Трампа, новый план сократит расходы для электростанций на соответствие новым стандартам на 6,4 миллиарда долларов и будет способствовать "энергетическому доминированию" Америки. Утверждается, что выбросы при этом продолжат сокращаться. Администрация напоминает, что в 2005-2017 году выбросы двуокиси углерода в США сократились на 14%, в то время как выбросы в глобальном масштабе возросли более чем на 20%.

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