В Белом доме предложили отменить ограничения на выбросы для угольных ТЭЦ

21 августа 2018 18:25 (UTC+04:00)

Администрация Дональда Трампа предложила отменить ограничения на выбросы для теплоэлектростанций, работающих на угле, сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

Ограничения были введены в 2015 году, когда президентом был Барак Обама.

Предложения нынешней администрации позволяют штатам создавать собственные нормы регулирования и требовать у федерального правительства отменить существующие ограничения. Предполагается, что общее сокращение выбросов угольных ТЭЦ составит около 10% от того, что планировалось при Обаме.

Трамп неоднократно заявлял, что предыдущая администрация "объявила войну углю", и что он намерен обратить вспять данные тенденции. Администрация Обамы рассчитывала, что ограничения приведут к постепенному переходу от использования угля к другим, менее вредным для экологии видам топлива.

По заявлению администрации Трампа, новый план сократит расходы для электростанций на соответствие новым стандартам на 6,4 миллиарда долларов и будет способствовать "энергетическому доминированию" Америки. Утверждается, что выбросы при этом продолжат сокращаться. Администрация напоминает, что в 2005-2017 году выбросы двуокиси углерода в США сократились на 14%, в то время как выбросы в глобальном масштабе возросли более чем на 20%.

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