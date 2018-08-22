Большинство американцев поддержали идею создания космических войск

22 августа 2018 00:56 (UTC+04:00)

Большинство американцев поддерживают идею президента США Дональда Трампа о создании военно-космических сил США, свидетельствуют результаты опроса компании HarrisX и телеканала "Хилл", обнародованные во вторник на сайте газеты The Hill, передает Интерфакс.

Так, по данным опроса, около 57 процентов опрошенных заявили, что одобряют идею "создания шестой ветви вооруженных сил, военно-космические войска, задачей которых будет защита интересов и активов США в космосе".

В то же время, 19 процентов респондентов заявили, что они "очень одобряют" эту инициативу, в то время как 38 процентов заявили, что "в некоторой степени одобряют" ее.

В свою очередь 17 процентов американцев заявили о резко негативном отношении к идее Трампа, тогда как 25 процентов "в некоторой степени не одобряют" ее, таким образом, порядка 42 процента американцев отрицательно расценивают инициативу.

В июне этого года президент США Трамп поручил Пентагону приступить к формированию дополнительного вида войск. Идея встретила скептицизм в рядах американских военных.

Опрос проводился в период 18-19 августа среди более 1 тыс. совершеннолетних американцев.

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