В Техасе два человека погибли при столкновении поезда с мусоровозом

26 августа 2018 05:35 (UTC+04:00)

Два человека погибли при столкновении поезда с мусоровозом к северу от американского города Арлингтон, штат Техас, сообщила в Twitter полиция города, передает РИА Новости.

"Два человека, находившихся внутри коммерческого грузовика, погибли. Некоторые пассажиры поезда пострадали и направлены в местные больницы", — говорится в сообщении полиции.

Телеканал Fox News также сообщает, что пострадали 11 пассажиров поезда, двое находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих серьезное, но не угрожает жизни.

Телеканал добавляет, что причины столкновения пока не установлены.

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