У Белого дома приспустили флаг в память о сенаторе Маккейне

26 августа 2018 10:28 (UTC+04:00)

Флаг приспущен у официальной резиденции президента США в Вашингтоне в связи с кончиной сенатора-республиканца от Аризоны Джона Маккейна, как передаёт РИА Новости сообщил директор по социальным сетям Белого дома Дэн Скавино-младший.

"Сегодня вечером флаг у Белого дома приспущен в память о сенаторе Джоне Маккейне", — написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение. В ночь на воскресенье офис политика сообщил, что Маккейн, которому был 81 год, скончался.

Маккейн был летчиком ВМС США во время войны во Вьетнаме. Он попал в плен после того, как его самолет был сбит, был серьезно ранен и подвергался пыткам. Маккейн провел в плену около пяти с половиной лет.

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