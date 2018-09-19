Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии‍

19 сентября 2018 09:33 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее с российским самолетом Ил-20 в Сирии очень печальным инцидентом, передает РИА Новости.

"Я только узнал про этот инцидент. Для меня это выглядит так, мне кажется, основываясь на фактах, что Сирия сбила российский самолет", — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой.

Трамп напомнил, что в результате крушения погибли "как минимум 14" российских военных.

"И это очень печальная вещь", — добавил он.

Президент США возложил ответственность за трагедию на Дамаск.

Он также отметил, что в Сирии "проделана огромная работа", чтобы противостоять ИГ. По его словам, США "близки к тому, чтобы закончить эту работу".

Семнадцатого сентября около 23.00 по московскому времени российский Ил-20, который находился вблизи сирийского побережья, перестал выходить на связь. В этот момент четыре израильских истребителя F-16 нанесли удары по сирийским объектам в Латакии. По данным Минобороны Ил-20 был сбит ракетой, выпущенной из комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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