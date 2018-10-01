В США три человека погибли в результате взрыва автомобиля

1 октября 2018 03:02 (UTC+04:00)

ФБР и местная полиция совместно с агентами федерального бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществами продолжают расследование взрыва машины в городе Аллентаун на востоке штата Пенсильвания в США, который, по последним данным, унёс жизнь трёх человек, заявил журналистам в ходе пресс-конференции прокурор округа Джим Мартин.

По его словам, опасности для жителей округа нет, следствие склоняется к тому, что речь идёт об "одиночном инциденте".

"С высокой долей вероятности могу сказать, что преступник был убит в результате инцидента. Это обособленный инцидент", — сказал он.

Ранее стало известно, что ФБР и местные власти расследуют взрыв машины в городе Аллентаун на востоке штата Пенсильвания в США.

По данным местных СМИ, взрыв произошел в субботу около 9.30 по местному времени (16.30 мск). Сначала сообщалось об одном погибшем.

Согласно официальному Twitter ФБР, опасности для жителей в данном районе уже нет.

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