США и КНДР рассматривают три-четыре возможных места проведения нового саммита - Трамп

КНДР и США рассматривают три-четыре потенциальных места организации нового двустороннего саммита. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома в связи с объявлением об уходе в отставку американского постпреда при ООН Никки Хейли, передает ТАСС.

"Встреча будет, мы сейчас занимаемся ее подготовкой, это было одной из причин, по которым [госсекретарь США] Майкл [Помпео] отправился туда", - сказал он. "Возможно, место проведение будет другим. Сингапур был прекрасным местом, но мы, возможно, выберем другое", - отметил американский лидер. "Речь идет о трех-четырех различных местах", - уточнил президент.

7 октября состоялся визит в Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Американскому дипломату удалось достичь договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго американо-северокорейского саммита.

12 июля в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.

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