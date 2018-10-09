США и КНДР рассматривают три-четыре возможных места проведения нового саммита - Трамп

9 октября 2018 19:56 (UTC+04:00)

КНДР и США рассматривают три-четыре потенциальных места организации нового двустороннего саммита. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома в связи с объявлением об уходе в отставку американского постпреда при ООН Никки Хейли, передает ТАСС.

"Встреча будет, мы сейчас занимаемся ее подготовкой, это было одной из причин, по которым [госсекретарь США] Майкл [Помпео] отправился туда", - сказал он. "Возможно, место проведение будет другим. Сингапур был прекрасным местом, но мы, возможно, выберем другое", - отметил американский лидер. "Речь идет о трех-четырех различных местах", - уточнил президент.

7 октября состоялся визит в Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Американскому дипломату удалось достичь договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго американо-северокорейского саммита.

12 июля в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США готовы ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Китая
США 20:22
Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергетических источников и маршрутов - Джордж Кент (ФОТО)
Энергетика 20:04
Хейли заявила, что не будет участвовать на президентских выборах 2020 года
США 19:37
Глава НАСА рассказал о возможном существовании жизни на Марсе
В мире 19:03
Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли - СМИ
США 18:24
Глава ЦБ Ирана назвал неэффективными большинство санкций США против Тегерана
Иран 17:32
Лента новостей
В Северо-Казахстанской области строятся молочные комплексы
Экономика 20:28
В Ташкенте в конце недели пройдет заседание Совета министров обороны стран СНГ
Узбекистан 20:25
США готовы ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Китая
США 20:22
В Баку появились голоса из прошлого (ФОТО)
Культура 20:21
Российский "Газпром" может возобновить закупки туркменского газа
Энергетика 20:17
Google презентовала новые смартфон, планшет и дисплей
В мире 20:09
Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергетических источников и маршрутов - Джордж Кент (ФОТО)
Энергетика 20:04
Вышла в свет книга "Культура азербайджанской речи"
Общество 19:50
Обнародованы объёмы пассажироперевозок через тоннель Мармарай в Стамбуле
Бизнес 19:48