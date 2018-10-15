Трамп считает Евросоюз наиболее "враждебным" к США союзником

15 октября 2018 09:09 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что ни один из союзников Вашингтона не ведет себя столь же враждебно по отношению к Соединенным Штатам, как Европейский союз. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS, которое было полностью показано в эфире, передает в понедельник ТАСС.

"Кто такой союзник? У нас прекрасные отношения с очень многими. Но никто не ведет себя по отношению к нам настолько плохо, насколько это делает Европейский союз. Европейский союз был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, именно это они и сделали", - сказал он.

Ведущая на это заметила, что заявления Трампа звучат враждебно. "Знаете, что враждебно? То, как они ведут себя по отношению к нам. Это не мы враждебны", - ответил американский лидер.

"Именно мы были в положении глупой страны на протяжении многих лет", - добавил Трамп.

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