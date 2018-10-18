Помпео: США объединят генконсульство в Иерусалиме с новым американским посольством

18 октября 2018 20:34 (UTC+04:00)

Вашингтон собирается объединить генеральное консульство США в Иерусалиме, обслуживающее палестинцев, со своим новым посольством в Израиле. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, в американском посольстве в Иерусалиме будет создан новый отдел по палестинским вопросам.

"Это решение обусловлено нашими глобальными попытками повысить эффективность и действенность наших операций, - приводит агентство его слова. - Это не означает изменение политики США по Иерусалиму, Западном берегу или сектору Газа".

На данный момент только США и Гватемала имеют посольства в Иерусалиме (с 14 мая и 16 мая 2018 года соответственно). Открытие американского диппредставительства привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. Лига арабских государств в свою очередь назвала открытие посольства США в Иерусалиме очень опасным действием, последствия которого Вашингтон не представляет.

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