SpaceX назвала дату пуска ракеты Falcon 9 с военным спутником GPS

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим спутником GPS для ВВС США состоится в субботу, 22 декабря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила осуществляющая пуски компания SpaceX в четверг.

Ранее в четверг старт ракеты-носителя был отменен из-за неблагоприятных погодных условий, во вторник запуск не состоялся из-за проблем с показателями первой ступени ракеты.

Новая попытка старта с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) намечена на 16.55 мск в субботу. Метеорологи прогнозируют 80%-ную вероятность благоприятных для запуска погодных условий.

Для SpaceX это первый старт для ВВС США. Предназначенный к запуску аппарат стоимостью около полумиллиарда долларов - новейший спутник геолокации. Новый спутник, как говорят его создатели, является "самым мощным и прочным из когда-либо созданных геолокационных аппаратов". Он в три раза точнее своих предшественников и в восемь раз устойчивее к попыткам вмешаться в его работу или заглушить его. Это также первый спутник GPS, который может быть совмещен с работой спутниковых навигационных систем других стран, сообщила министр ВВС США Хизер Уилсон.

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