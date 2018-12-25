Белый дом: Трамп готов встретиться с Эрдоганом

25 декабря 2018 05:49 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп готов к встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако планирование какого-либо конкретного мероприятия в настоящее время не ведется. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Хотя ничего конкретного мы сейчас не планируем, президент открыт к возможной встрече в будущем", - цитирует его заявление агентство Reuters.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Эрдоган в ходе последних телефонных переговоров с Трампом пригласил его посетить Турцию в 2019 году.

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