Мэр Вашингтона призвала Трампа прекратить "шатдаун"

27 декабря 2018 18:00 (UTC+04:00)

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер направила письмо в адрес президента США Дональд Трамп, в котором призвала возобновить работу ряда федеральных структур, закрывшихся из-за бюджетного кризиса ("шатдаун"), сообщает телеканал WTTG, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"От имени более 702 тысяч жителей и большого числа компаний в Вашингтоне, округ Колумбия, я призываю вас провести работу с конгрессом, чтобы положить немедленный конец текущему частичному "шатдауну" федерального правительства", - говорится в письме мэра. По ее словам, если "шатдаун" продолжится, это приведет к "значительным последствиям" для "многих жителей округа, компаний, включая рестораны, гостиницы, и федеральных подрядчиков".

Мэр подчеркнула, что несмотря на частичную приостановку работы федеральных ведомств, власти города продолжат уборку мусора в парках и на дорогах, которые находятся в федеральной собственности. По ее словам, городу это будет стоить дополнительно 46 тысяч долларов в неделю.

Ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами. Ожидается, что в конгресс США вернется к рассмотрению бюджета в четверг.

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