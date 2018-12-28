В Нью-Йорке произошел взрыв трансформатора

28 декабря 2018 08:32 (UTC+04:00)

Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в районе Квинс Нью-Йорка, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Свет, который вы видели в городе, как выяснилось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Квинсе. Пожар под контролем. Мы сообщим новости, когда появится больше информации", - заявила полиция в твиттере.

NBC рассказала, что жители Нью-Йорка размещают в соцсетях фотографии яркого голубого света в небе над городом.

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