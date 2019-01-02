Госдеп: Помпео и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана

2 января 2019 00:01 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху угрозу со стороны Ирана и выразил приверженность США праву Израиля на самооборону. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом говорится в распространенном во вторник заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в бразильской столице Бразилиа. Они обсудили неприемлемость угрозы для безопасности Израиля и региона, которую представляет агрессия и провокации со стороны Ирана и его агентов. Госсекретарь подчеркнул приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и его неоспоримому праву на самооборону. Госсекретарь и премьер-министр вновь выразили свою приверженность углублению двустороннего сотрудничества, а также надежду на укрепление отношений с Бразилией", - отмечается в документе.

Помпео и Нетаньяху прибыли в столицу Бразилии для участия в церемонии инаугурации президента этой южноамериканской страны Жаира Болсонару. Перед началом переговоров Помпео подчеркнул также, что США продолжат сотрудничать с Израилем в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке, несмотря на решение американского лидера Дональда Трампа вывести войска США из Сирии.

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