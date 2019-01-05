Госдеп не назвал точных сроков вывода войск США из Сирии

Точных сроков вывода войск США из Сирии нет, но оставаться там неопределенно долго они не будут, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"У нас нет никаких сроков для вывода военных сил из Сирии. Президент принял решение, что мы выведем военных, но это будет сделано взвешено и в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказал чиновник на брифинге.

По его словам, вывод войск будет сделан таким образом, чтобы "сохранить давление на ИГ… и не оставить террористам вакуум, который они смогут заполнить".

Ранее в создании такого "вакуума" обвиняли администрацию предыдущего президента США Барака Обамы, который значительно сократил присутствие американских войск в Ираке, что, по мнению ряда экспертов, привело к образованию ИГ в регионе.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.

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