WSJ: США запретили экспорт ряда технологий из дочерней компании Huawei в Калифорнии

Власти США заблокировали экспорт за рубеж некоторых технологий из дочернего предприятия китайской компании Huawei, расположенного в штате Калифорния. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, министерство торговли США не продлило экспортную лицензию для научно-исследовательского подразделения компании, которое носит название Futurewei Technologies и находится в Кремниевой долине. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, теперь оно не сможет вывозить телекоммуникационные технологии и программное обеспечение, включая разработки в сфере высокоскоростной передачи данных. Издание указывает, что минторг еще в июне 2018 года предупреждал о том, что не продлит лицензию, приведя в качестве аргумента опасения в области национальной безопасности. Futurewei Technologies пытается оспорить решение ведомства.

Источники газеты отметили, что шаг министерства не является критическим для компании и ее подразделения, поскольку экспорт большинства вывозимых им технологий не требует лицензии.

Дочернее предприятие Huawei в кремниевой долине открылось в 2011 году, сейчас там работают около 700 инженеров и ученых, пишет The Wall Street Journal.

Летом 2018 года США приняли решение ввести запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного сетевого оборудования компаний ZTE и Huawei. Власти США неоднократно утверждали, что эти фирмы тесно сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают в Соединенных Штатах, на устройства этих компаний могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка, может вестись кража информации, ее подмена. В Huawei неоднократно отрицали обвинения в свой адрес.

В начале декабря по требованию США в Канаде была задержана финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу.

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