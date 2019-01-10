WSJ: США запретили экспорт ряда технологий из дочерней компании Huawei в Калифорнии

10 января 2019 17:27 (UTC+04:00)

Власти США заблокировали экспорт за рубеж некоторых технологий из дочернего предприятия китайской компании Huawei, расположенного в штате Калифорния. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, министерство торговли США не продлило экспортную лицензию для научно-исследовательского подразделения компании, которое носит название Futurewei Technologies и находится в Кремниевой долине. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, теперь оно не сможет вывозить телекоммуникационные технологии и программное обеспечение, включая разработки в сфере высокоскоростной передачи данных. Издание указывает, что минторг еще в июне 2018 года предупреждал о том, что не продлит лицензию, приведя в качестве аргумента опасения в области национальной безопасности. Futurewei Technologies пытается оспорить решение ведомства.

Источники газеты отметили, что шаг министерства не является критическим для компании и ее подразделения, поскольку экспорт большинства вывозимых им технологий не требует лицензии.

Дочернее предприятие Huawei в кремниевой долине открылось в 2011 году, сейчас там работают около 700 инженеров и ученых, пишет The Wall Street Journal.

Летом 2018 года США приняли решение ввести запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного сетевого оборудования компаний ZTE и Huawei. Власти США неоднократно утверждали, что эти фирмы тесно сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают в Соединенных Штатах, на устройства этих компаний могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка, может вестись кража информации, ее подмена. В Huawei неоднократно отрицали обвинения в свой адрес.

В начале декабря по требованию США в Канаде была задержана финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео: США будут укреплять отношения с арабскими союзниками для победы над терроризмом
США 17:42
Помпео: США продолжат операции против ИГ и после вывода из Сирии своих войск
США 16:05
В КНР заявили, что достигли прогресса с США при решении структурных проблем в торговле
Китай 14:58
Премьер Китая надеется на содействие Tesla в развитии отношений с США
Китай 10:51
Трамп может выдвинуть экономиста Дэвида Мэлпаса на пост главы Всемирного банка
США 05:15
Помпео пообещал координировать с Ираком вывод войск из Сирии
США 9 января 20:37
Лента новостей
В Узбекистане начал работу новый банк
Узбекистан 18:05
WeChat запустил диалоговую систему с использованием искуственного интеллекта
ИКТ 18:05
Азербайджанские экспортеры хурмы испытывают трудности с обналичиванием денег
Бизнес 18:01
Председатель Китая провел переговоры с председателем КНДР
В мире 17:58
Завотделом Исполнительной власти Гянджи освобождена от занимаемой должности
Общество 17:55
Почта Азербайджана зарегистрировала свыше 1,1 тысячи утерянных документов
ИКТ 17:53
ЕС отказался направлять своих представителей на инаугурацию Мадуро
Европа 17:52
Азербайджанский PASHA Bank подтвердил соответствие стандарту безопасности платежных данных PCI DSS
Финансы 17:50
Китайской системой Alipay пользуется свыше 1 млрд человек по всему миру
Бизнес 17:46